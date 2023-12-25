Antalya\'da motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevki yan yolda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Cemalettin Keskin'in kullandığı 07 BMN 78 plakalı motosiklet, yolun sağındaki 07 ABL 369 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cemalettin Keskin (17) ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan Keskin (14) 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen motosikletteki 2 kardeşin başlarındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi. Diğer taraftan motosikletin arkadan çarptığı kamyonun kaza nedeniyle yolun sağında durduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA