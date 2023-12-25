 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya\'da motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı
25.12.2023 - 14:42,  Güncelleme: 14:42
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevki yan yolda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Cemalettin Keskin'in kullandığı 07 BMN 78 plakalı motosiklet, yolun sağındaki 07 ABL 369 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cemalettin Keskin (17) ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan Keskin (14) 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen motosikletteki 2 kardeşin başlarındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi. Diğer taraftan motosikletin arkadan çarptığı kamyonun kaza nedeniyle yolun sağında durduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hasan Keskin, Manavgat, Antalya, Antalya, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


15:04
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü

Son Dakika
15:04 Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:17:39. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement