Antalya'da motosiklet kazası: 10 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: 10 yaşındaki çocuk yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, okuldan çıkan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 16:52
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kerim D. idaresindeki 07 NG 792 plakalı motosiklet, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Berkay U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: 10 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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