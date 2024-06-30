Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin köprü bariyerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Sercan A.'nın kullandığı motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerine çaptı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sercan A. ile yolcu Emre G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA