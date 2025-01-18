Antalya\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Antalya'da 2 motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Fehmi Boztepe caddesi istikametine seyir halindeki Mevlüt M.'nin kullandığı 09 ANZ 159 plakalı motosiklet kavşak sistemine geldiğinde 8509 sokaktan Nurhan K.'nın kullandığı 07 BKK 260 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan 09 ANZ 159 plakalı motosiklet sürücüsü Mevlüt M. ile diğer motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet B. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüye ve motosiklet sahibine ayrı ayrı ceza kesildi

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazanan ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen Nurhan Koç'a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA