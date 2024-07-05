Antalya'da motosiklet kazası: 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan 7 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada çocuk yaralandı.
Kaza; Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mendirek istikametinden oteller bölgesi istikametine seyir halindeki Hamza Emre Akman'ın kullandığı 07 BID 628 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Arnas Okay (7) isimli çocuğa çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
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