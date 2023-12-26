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Antalya'da motosiklet kazası: Alman kadın ve sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: Alman kadın ve sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan Alman kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada Alman kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya\'da motosiklet kazası: Alman kadın ve sürücü yaralandı
26.12.2023 - 11:38,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan Alman kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada Alman kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Necmi Şımgar'ın kullandığı 07 LMF 65 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Alman uyruklu Renate Weınmann isimli kadına çarptı.

Kazada, motosikletin çarptığı Alman kadının yanı sıra motosiklet sürücüsü yaralanırken, yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: Alman kadın ve sürücü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kazası: Alman kadın ve sürücü yaralandı - Son Dakika
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