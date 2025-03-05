Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

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Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kaş ilçesi Kınık Mahallesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer yönüne seyreden 48 PP 123 plakalı araç sürücüsü S.A., Tombul Kavağı Caddesine dönerken H.E.'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü H.E yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA