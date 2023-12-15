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Antalya'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü karşı şeride geçerken birçok araca çarptı. Olay yerinde maddi hasar meydana geldi ve trafik akışı uzun süre sağlanamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

Antalya\'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
15.12.2023 - 10:26,
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Antalya'da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü karşı şeride geçerken olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Asayiş kavşağı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yusuf Şahin Yüksel kontrolünde bulunan 07 BCV 296 plakalı otomobil, kendisiyle aynı istikamette önünde seyreden Osman Alp Kavak (19) kontrolündeki 07 MGP 74 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek trafikte seyreden birden fazla araca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp Kavak'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün saygısızca araç kullanmak, 3 adet hız ihlali, abart egzoz olmak üzere toplam 6 adet ceza kaydının olduğu ifade edildi.

Olay yeri savaş alanına döndü

Kazanın ardından ise olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda araçta meydana gelen maddi hasardan dolayı uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Otomobil aküsü ise araçtan fırlayarak uzak bir noktaya düştü. Cenaze, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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