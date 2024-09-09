Antalya'da Motosiklet Kazası! Ambulans da Kaza Yaptı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası! Ambulans da Kaza Yaptı

Antalya\'da Motosiklet Kazası! Ambulans da Kaza Yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazaya gelen ambulansın da kaza yapması üzerine sağlık görevlileri yaya olarak olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

09.09.2024 11:46
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya gelen ambulans da maddi hasarlı kaza yapınca, ambulanstaki sağlık görevlileri olay yerine yaya olarak gelip yaralıya müdahalede bulundu.

Kaza, dün Yukarı Hisar Mahallesi 7001 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batuhan Eroğlan'ın kullandığı 07 ATS 271 plakalı motosikletin devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı için gelen ambulansın olay yerinin yakınında Hastane Caddesinde kaza yapması üzerine ambulanstaki sağlık görevlileri yaya olarak olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü, adrese gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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