Antalya'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kumluca'da motosiklet kazasında polis memuru Cuma Şimşek hayatını kaybetti. Kaza görüntüleri ortaya çıktı.

14.02.2025 10:55
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Antalya'da polis memuru Cuma Şimşek'in feci şekilde hayatını kaybettiği motosiklet kazasına dair, başka bir motosikletin kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şimşek'in motosikletin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpması ve aracın alev alması saniye saniye kaydedildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 9 Şubat tarihinde meydana gelen trafik kazasında Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde Antalya Emniyet Müdürlüğünde yunus polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 07 BYN 541 plakalı motosikletiyle kaza yaptı. Yolda sürüklenerek bariyerlere çarpan Cuma Şimşek'in kullandığı motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı kask kamerasında

Kazanın ardından Cuma Şimşek için Antalya Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınan ve memleketi Gaziantep'te toprağa verilen Cuma Şimşek'in hayatını kaybettiği kaza anına ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Cuma Şimşek ve başka bir motosikletlinin Kumluca yolunda seyir halinde olduğu, önde gitmekte olan Şimşek'in kullandığı motosikletin virajda kayarak bariyerlere çarptığı ve ardından motosikletin alev aldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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