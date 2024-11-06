Antalya\'da Motosiklet Kazası: Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 07 US 292 plakalı panelvan minibüs ile Veli Ö. idaresindeki 07 UD 509 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Veli Ö. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA