Antalya'da Motosiklet Otomobilin Altında Kaldı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Otomobilin Altında Kaldı

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Antalya'da başka bir araca yol vermek için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

23.10.2024 13:36
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Motosiklet başka bir araca yol vermek için duran otomobilin altına böyle girdi: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başka bir araca yol vermek için duran otomobilin altına giren motosikletteki 2 kişi yarkalandı.Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, park yerinden çıkmakta olan araca yol vermek için duran Alexander S.'nin kullandığı SU SJ 46 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Ş.'nin kullandığı 63 AFP 425 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, otomobilin altında kaldı ve sürücü Ahmet Ş. ile arkasında yolcu olarak bulunan Umut N.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ahmet Ş. ve arkasında yolcu olarak bulunan Umut N. G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından, vatandaşlar ve trafik polisleri, motosikleti otomobilin altından çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Otomobilin Altında Kaldı - Son Dakika

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