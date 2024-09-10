Antalya\'da motosiklet sürücüsü ile esnaf arasında bıçaklı kavga yaşandı

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Antalya'da tramvay vatmanı ile tartışan motosiklet sürücüsü olayı ayırmak için gelen esnafla tartıştı. Hızını alamayan genç motosikletinden aldığı bıçak ile esnafın peşinden gitti.

Olay, dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Tramvay yolunda seyreden motosiklet sürücüsü ile vatman arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada tartışmayı gören bir esnaf tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü bu kez de kavgayı ayırmak isteyen esnaf ile tartışmaya başladı. Kavgayı araya giren esnafın eşi ayırırken, öfkesini alamayan motosiklet sürücüsü eline aldığı bıçak ile esnafın peşinden işyerine gitti. Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar ve eşi tarafından uzaklaştırılan şahıs motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA