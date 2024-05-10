Antalya'da motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Antalya\'da motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olan kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.05.2024 21:18
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Cumalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Kudret Taşdemir idaresindeki motosiklet, H.O.'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşdemir için ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası Kudret Taşdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir'in cansız bedeni hastane morguna ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme devam ederken, kazaya karışan otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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