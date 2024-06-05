Antalya'da motosiklet kazası: Yayla dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazası: Yayla dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yayla dönüşü direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte yoldan 30 metre uçarak yaralandı. İbrahim N. isimli sürücü, kendi imkanlarıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 12:44
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yayla dönüşü direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte yoldan 30 metre uçarak yaralandı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Kızılgüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yayladan dönmekte olan İbrahim N. idaresindeki 07 AZH 699 plakalı motosiklet, Kızılgüney Mahallesi'ne geldiği sıralarda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan metrelerce aşağı uçtu. Yoldan aşağı sürüklenen motosikletin sürücüsü İbrahim N. de motosikletiyle beraber sürüklendi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim N. yaralandı. Yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla; motosikletiyle beraber aşağı sürüklendiği yerden yola ulaşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet kazası: Yayla dönüşünde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı - Son Dakika

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