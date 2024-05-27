Antalya'da Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobil Kaçtı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobil Kaçtı

Antalya\'da Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobil Kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yabancı uyruklu bir motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne eksik evraktan dolayı 32 bin TL ceza kesildi. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

27.05.2024 09:56
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye eksik evraktan dolayı toplam 32 bin TL ceza yazıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete, ara sokaktan Fahri Leylek Caddesi'ne çıkan plakası ve sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin El-H. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, eksik evrakı olduğu belirlenen yaralı sürücü yabancı uyruklu Hüseyin El- H.'ye, eksik evraktan dolayı toplamda 32 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobil Kaçtı - Son Dakika

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