Antalya'da Motosiklet Tıra Çarptı: 50 Bin TL Ceza

20.08.2025 09:58
Gazipaşa'da motosiklet sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz, tıra çarparak ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin emniyet şeridinde park halinde bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen motosikletliye 50 bin TL ceza yazıldı.

Kaza, 21.45 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan 07 HOH 55 dorse, 07 ERD 55 çekici plakalı tırın sürücüsü H.A., aracını emniyet şeridine park edip, ihtiyacını gidermek için yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada aynı yönde seyreden M.E.E.(16) idaresindeki 07 BAT 947 plakalı motosiklet, tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada kontrolden geçirilen M.E.E., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan sürücü belgesi olmadığı tespit edilen ve hastanede yapılan testlerde 0.79 promil alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne 50 bin TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
