Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün yakınları, otomobil sürücüsüne saldırmak istedi ancak kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kazanın ardından otomobil sürücüsüne ve otomobil sahibine toplamda 38 bin 931 TL para cezası uygulandı.

25.04.2024 11:25
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsünün yakınları, otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İmam Hatip Lisesi istikametinden gelip 3544 Sokak istikametine gitmekte olan İsa Ali Ceylan'ın kullandığı 07 N 9247 plakalı otomobil ile Remzi Güven Caddesi üzerinde Bayır Mezarlığı istikametinden gelip Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine gitmekte olan Hasan Kocademir'in kullandığı 07 LA 787 plakalı motosiklet çapıştı. Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayı haber alıp gelen motosiklet sürücünün yakınları ise yaşı küçük olan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

38 bin 931 TL ceza

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 17 yaşındaki otomobil sürücüsüne ve otomobil sahibine ayrı ayrı 12 bin 977 TL, motosiklet sürücüsüne de hurdaya ayrılmış motosiklet ile trafiğe çıkmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 38 bin 931 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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