Antalya'da Motosikletli Sürücü Kazadan Kaçtı
Antalya'da Motosikletli Sürücü Kazadan Kaçtı

20.10.2025 13:14
Gazipaşa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, olay yerinden kaçtı; polis arayışta.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan sürücü, motoskiletiyle kaza yerinden kaçtı.

Kaza, dün Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 07 UY 532 plakalı otomobil, cadde üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücü, motosikletiyle olay yerinden firar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
