Antalya\'da Motosikletli Sürücü Kazadan Kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan sürücü, motoskiletiyle kaza yerinden kaçtı.

Kaza, dün Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 07 UY 532 plakalı otomobil, cadde üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücü, motosikletiyle olay yerinden firar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA