Antalya\'da Müstakil Evde Çıkan Yangında Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

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Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik ilçesi Gazaliçi Mahallesi'nde sabaha karşı müstakil bir evde meydana geldi. Komşular dumanları fark etmesi üzerine ev sahibine sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre alevlere müdahale edilmesine rağmen evde tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Eşyaları yanan ve gözleri dolan ev sahibi Nebahat Köse, "Komşumun oğlu görmüş yangını. Bizi aradılar, bir baktık ev yanıyor. Sonra itfaiye geldi, söndürdü. Eşyalarımda evimde yandı gitti, bir şeyim kalmadı. Bana yardım edin. Elektrikten çıkmış yangın. Devletimiz bana yardım etsin" dedi. - ANTALYA