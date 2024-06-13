Antalya'da müstakil evin bitişiğindeki depoda yangın çıktı - Son Dakika
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Antalya'da müstakil evin bitişiğindeki depoda yangın çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir müstakil evin bitişiğinde bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi.

13.06.2024 15:29
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Antalya'nın Aksu ilçesinde müstakil bir evin bitişiğindeki depoda yangın çıktı. Eve sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00'de Aksu Hacıaliler Mahallesi Bobuşlar Sokak 27310 sokakta meydana geldi. Müstakil bir evin depo tarafında başlayan yangın kısa sürede depodaki eşyaların tutuşmasıyla büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye gelene kadar mahalle sakinleri tarağından su tanklarıyla müdahale edilen yangın, itfaiyenin gelmesiyle evin diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonrası evin malzeme deposu kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da müstakil evin bitişiğindeki depoda yangın çıktı - Son Dakika

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