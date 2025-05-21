Antalya\'da Oğlunu Uyuyorken Bulan Anne Şokta

Antalya'da sabah evden çıkan anne, geri döndüğünde uyuduğunu sandığı 44 yaşındaki oğlunun hareket etmediğini görünce öldüğünü fark etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 444. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Elgün, sabah erken saatlerde oğlu Orçun Elgün'ün (44) uyuduğunu düşünerek denize gitmek için evden çıktı. Birkaç saat sonra Altınkum Mahallesi'ndeki evine geri dönen anne, oğlunu hala yatakta görünce uyandırmak istedi. Oğlu Orçun Elgün'ü tüm çabalarına rağmen uyandıramayan anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Orçun Elgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekibi sevk edilirken, belediye tabibi Elgün'ün ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Elgün'ün cansız bedeni Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA