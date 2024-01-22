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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı

Antalya'nın Döşemelaltı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretimi yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Olay yerine OSB yangın söndürme ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanma olmadığı belirtiliyor.

Antalya\'da Organize Sanayi Bölgesi\'nde Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı
22.01.2024 - 21:44,
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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Döşemelaltı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda plastik kasa üretimi yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine OSB yangın söndürme ekibinin yanısıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralanın olmadığı yangına müdahale devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika


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