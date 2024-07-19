Antalya'da orman yangını seralara sıçradı - Son Dakika
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Antalya'da orman yangını seralara sıçradı

Antalya\'da orman yangını seralara sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını seralara sıçradı ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, seralarda maddi hasara yol açtı.

19.07.2024 18:34  Güncelleme: 18:40
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Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve seralara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Murtuna Mahallesi 9076 Sokak'taki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın seralara sıçradı. Seraların plastiklerini tutuşturan yangın seralarda maddi hasara yol açtı. Bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin havadan ve ve yer ekipleri ile AFAD, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan çiftçiler de traktör ve su tanklarıyla destek veriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da orman yangını seralara sıçradı - Son Dakika

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