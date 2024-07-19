Antalya\'da orman yangını seralara sıçradı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve seralara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Murtuna Mahallesi 9076 Sokak'taki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın seralara sıçradı. Seraların plastiklerini tutuşturan yangın seralarda maddi hasara yol açtı. Bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin havadan ve yer ekipleri ile AFAD, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Aksu Belediyesi'nin itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında bulundu. Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan çiftçiler de traktör ve su tanklarıyla destek verirken, korkusuzca yangının içine girip ateşe müdahalede bulunmaları dikkat çekti. Çıkan yangında, çok sayıda sera ve ormanlık alan zarar gördü.

Murtuna Mahallesi'nde yaşayan Rıza Aksu, aynı yerde daha öncede 3 kez yangın çıktığını belirterek, bugün Alaylı Mahallesi'nde çıkan yangının ekiplerin müdahalesinin ardından tekrar başladığını ve Murtuna'ya sıçradığını söyledi. Aksu, "Üst tafta önceden 3 kez yangın çıktı, bugün saat 14.00'te yine yangın çıktı, söndürdük. Yangın sonra ileriye doğru atladı, ekiplerimizle birlikte müdahale ettik, yangınımızı tekrar kontrol altına aldık. Şu anda 50 dönüm seranın zarar gördüğünü düşünüyorum, seralara çok bakamadık, biz önce ormanlık alana müdahale ettik. Canlar gitti, insanlarımız zarar gördü, ormanlarımız gitti" diye konuştu. - ANTALYA