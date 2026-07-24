Gazipaşa’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin çevredeki ormanlık ve makilik alana sıçraması önlendi. Yangın tamamen söndürülürken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.