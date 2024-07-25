Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü, aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Hatipler Mahallesi yan yolda meydana geldi. Araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise bilinmiyor.

25.07.2024 09:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Hatipler Mahallesi yan yolda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Muhammet D.'nin kullandığı 07 BGU 662 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil, Hatipler Yenimahalle kavşağını geçtikten sonra sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan araç sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Araca çarpmamak için direksiyonu kırmış

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından araç sürücüsü Muhammet D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yan yolda seyir halindeki otomobil Yenimahalle kavşağına geldiğinde D-400 kara yolundan yan yola girmek için bekleyen araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı sırada yoldan çıkıp betonarme direğe çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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