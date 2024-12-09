Antalya'da Otomobil Bebek Arabasına Çarptı

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Yoldan çıkan otomobil kaldırımdaki bebek arabalı yayalara böyle çarptı: 3 yaralı

Biri bebek 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen iki kişiye çarptı. Kazada 1'i bebek, 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi, Hastane Caddesi'nde 16.30 sıralarında meyana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı otomobil kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada bebek aracıyla kaldırımda yürüyen 1'i araçtaki bebek olmak üzere 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar etrafa fırlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Feci kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin birden yoldan çıkıp kaldırıma çıkması ve bebek arabasıyla birlikte 2 yetişkine çarpma anları yer aldı.