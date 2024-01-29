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Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Antalya'da meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksu ilçesinde meydana geldi ve olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü ve annesi hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya\'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
29.01.2024 - 23:07,
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Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sırasında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Can Akımalidaresindeki 07 AAT 197 plakalı Scoda marka otomobil karşı yönden gelen, Rıza kaya idaresindeki 4907 YU 682 plakalı BMC marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Motor bölümü hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Can Akımal ve annesi Emine Akımal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sonrası şarampole kayan ve ön bölümde sıkışan Rıza Kaya'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Savcılık ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir başka kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Araçların kaza yerinden kaldırılması sonrası yol araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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