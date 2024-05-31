Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuk yaralandı

Antalya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuk yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü anne ve motosiklette bulunan 2 çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

31.05.2024 13:45
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü anne ve motosiklette yolcu olarak bulunan iki çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aydın Mahallesi Mehmet Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 7. Sokak'tan Mehmet Aydın Caddesi'ne çıkan Murat İ. idaresindeki 07 UA 013 plakalı otomobil ile Mehmet Aydın Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sebiha S. idaresindeki 07 BLN 382 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü Sebiha S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan çocukları A.E.S ile D.S yaralandı. Motosikletle çarpışan araç sürücüsü Yeniden Refah İlçe Başkanı Murat İnanç, yaralıları aracı ile hastaneye götürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine ise kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Anne ve 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

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