Antalya\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Çankırı'da Fırtına Sonucu Bir Minare Yıkıldı

Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından cami dron ile havadan görüntülendi.