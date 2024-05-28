Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Antalya\'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

28.05.2024 16:27
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu, Sanayi kavşağında meydana geldi. Boğazkent istikametinden şehir merkezine giden Serhat K. (22)'nın kullandığı 07 YAR 77 plakalı otomobil ile Manavgat istikametine gitmekte olan Mahmut C. (23)'in kullandığı 07 BCL 731 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serhat K. ile ticari araç sürücüsü Mahmut C. ve yolcu olarak bulunan Caner K. (18) itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik devlet hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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