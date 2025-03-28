Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Antalya\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Kaza anı kamerada, motosiklet sürücüsü yaralandı, vatandaşlar yardım etti.

28.03.2025 18:58
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Otomobil ile motosiklet çarpıştığı kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardıma vatandaşlar koştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Emre B.'nin kullandığı 07 ADS 371 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Murat P.'nin kullandığı 24 EA 809 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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