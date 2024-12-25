Antalya'da Park Halindeki Tofaş Şahin Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Park Halindeki Tofaş Şahin Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Geniş Video İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağmura rağmen park halindeki Tofaş Şahin otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

25.12.2024 00:56  Güncelleme: 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki Tofaş, şiddetli yağmura rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önünde park halindeki Tofaş Şahin otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aşağı Işıklar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan iş yerinin önünde Halil İbrahim Arslaner'e ait park halindeki 07 GV 422 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, şiddetli yağmura rağmen yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya\'da Park Halindeki Tofaş Şahin Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İHA

Otomobil, Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Park Halindeki Tofaş Şahin Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 02:09:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Park Halindeki Tofaş Şahin Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.