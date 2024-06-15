Antalya'da park halindeki VIP araç yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki VIP araç yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya\'da park halindeki VIP araç yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki VIP panelvan araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahaleyi bekçiler ve çevrede bulunan apartman sakinleri yaptı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

15.06.2024 10:20
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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki VIP panelvan araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahaleyi bekçiler ve çevrede bulunan apartman sakinleri yaptı.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M. G.'ye ait olan VIP araç, park halindeyken motor kısmı birdenbire alev aldı. Patlamayı duyan gece bekçileri ve mahalle halkı yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Aracının yandığını gören M. G, süre olayın şokunu yaşadı. Olay anı cep telefonu ile kaydedilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da park halindeki VIP araç yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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