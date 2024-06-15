Antalya\'da park halindeki VIP araç yangında kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki VIP panelvan araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahaleyi bekçiler ve çevrede bulunan apartman sakinleri yaptı.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M. G.'ye ait olan VIP araç, park halindeyken motor kısmı birdenbire alev aldı. Patlamayı duyan gece bekçileri ve mahalle halkı yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Aracının yandığını gören M. G, süre olayın şokunu yaşadı. Olay anı cep telefonu ile kaydedilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA