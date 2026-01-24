Evinin önündeki parkta ölü bulundu - Son Dakika
Evinin önündeki parkta ölü bulundu
24.01.2026 16:50  Güncelleme: 16:56
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Büklü Dere Parkı'nda 68 yaşındaki Burhan Çetinkaya, parkın girişinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümü şüpheli bulunan Çetinkaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da yaşlı adam, evine yakın noktadaki parkta ölü bulundu.

Olay, saat 13.45 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 37 Sokak üzerindeki Büklü Dere Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın girişinde yerde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Burhan Çetinkaya (68) olduğu tespit edildi.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri de adrese geldi. Savcı ve ekiplerinin incelemesinin ardından Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Burhan Çetinkaya'nın yaşadığı evin ise parka yakın bir noktada olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
