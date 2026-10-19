Antalya'da patenli 3 çocuk halk otobüsünün arkasına tutundu, şoför ailelere seslendi - Son Dakika
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Antalya'da patenli 3 çocuk halk otobüsünün arkasına tutundu, şoför ailelere seslendi

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Antalya\'da patenli 3 çocuk halk otobüsünün arkasına tutundu, şoför ailelere seslendi
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Antalya'da hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunup ilerleyen patenli 3 çocuk, tehlikeye davetiye çıkardı. Durumu cep telefonu kamerasıyla kaydeden otobüs şoförü ailelere seslenerek çocuklarına sahip çıkmalarını istedi; çocuklar otobüs durunca uzaklaştı.

Antalya'da seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 çocuk, tehlikeye davetiye çıkardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden otobüs şoförü ise, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

Antalya'da şehiriçi özel halk otobüsü şoförü Necati G., seyir halindeyken patenli 3 gencin hareket halindeki otobüsün arkasına tutunarak ilerlediğini fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Necati G., ailelere seslenerek, "Buradan ablalara sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Şu an otobüsün arkasına asılmışlar, üç tane patenli çocuk. Şu anda benim otobüsün arkasında asılı bir vaziyette gidiyorlar. Senin bu çocuğun öldükten sonra mı çocuğa bakacak, sahip çıkacaksın? Senin bu çocukları yakalasam, eşek sudan gelene kadar bir dayak atsam daha sonra bana artistlik yaparsınız değil mi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çocuklar ise duran otobüsün arkasından bir süre sonra ayrılarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da patenli 3 çocuk halk otobüsünün arkasına tutundu, şoför ailelere seslendi - Son Dakika
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