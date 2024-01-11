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Antalya'da Piknik Kazası: Çocuk Bakıcısı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Piknik Kazası: Çocuk Bakıcısı Hayatını Kaybetti

Antalya'da pikniğe giden kişilerin içerisinde olduğu otomobil ile pikabın karıştığı kazada çocuk bakıcısı Kazakistan uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Olay yerine koşan kızı ise acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Antalya\'da Piknik Kazası: Çocuk Bakıcısı Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 15:34,  Güncelleme: 16:01
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Antalya'da pikniğe giden kişilerin içerisinde olduğu otomobil ile pikabın karıştığı kazada çocuk bakıcısı Kazakistan uyruklu kadın olay yerinde can verdi. Olay yerine koşan kızı ise acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu Konyaaltı Bulvarı Küçük Çaltıcak mevkiinde kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; şehir merkezinden yola çıkarak kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Magdelena Natalia Çalışkan (43) idaresindeki 07 GH 358 plakalı Skoda Fabia model otomobil, Kemer istikametinden şehir merkezine doğru gelmekte olan Durmuş Karakuş (40) kontrolündeki 07 GFU 99 plakalı Tata Xenon plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki demir bariyere vurup yan döndü.

Çocuk bakıcısı kadın olay yerinde can verdi

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Magdelena Natalia Çalışkan (43) özel bir hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki Renan S. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Pikap sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde ekiplere kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan Karakuş kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, Karakuş'un tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin yolcu koltuğunda oturan çocuğun bakıcısı ve yaralanan kadının arkadaşı Kazakistan uyruklu Ramilya İskenderova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı manzara karşısında gözyaşına boğuldu

Bir süre sonra ise olay yerine hayatını kaybeden kadının kızı Firuze geldi. Otomobilden iner inmez olay yerine koşan genç kız, acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Genç kızı olay yerinde bulunan ekipler teselli etti. Yapılan araştırmada ailenin Küçük Çaltıcak Plajı'na piknik yapmaya gittikleri öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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