Antalya\'da Polis Kovalamacası Sonucu Motosiklet Devrildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile seyir halindeyken polis ekibini görünce motosikletin önünü kaldıran şahıs, polisten kaçmak isterken virajı alamayarak devrildi. Polisin araçlarından inip koşarak hemen müdahale ettiği genç, kazadan yara almadan kurtulurken önce bol bol nasihat ardından da ceza yedi.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4013 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 AJT 557 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken polisi görüp motosikletinin önün kaldırınca motosiklet sürücüsü Doğan A. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçmaya çalışırken girdiği virajı alamayan Doğan A.'nın motosikleti devrildi. Araçlarından inip koşarak gencin yardımına giden polisler, kazadan yara almadan kurtulan Doğan A.'nın kimliği alıp bol bol nasihat etti. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosiklet kullanmanın canından değerli olmadığını söyledikleri Doğan A.'ya yaptığı hareketin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıp adeta ceza yağdırdı. Ehliyetinin de olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, motosikletin önünü kaldırmaktan bin 506 TL, 'Dur' ihtarına uymamaktan bin 506 TL, motosikletin aynasını sökmekten 690 TL, kask takmamaktan 690 TL, abartılı egzozdan 6 bin 490 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 972 TL, aracın muayenesini olmamasından bin 506 TL olmak üzere toplam 38 bin 291 TL para cezası uygulanırken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA