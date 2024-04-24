Antalya'da Polis/Savcı Numarasıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Polis/Savcı Numarasıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Yakalandı

Antalya\'da Polis/Savcı Numarasıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Yakalandı

Antalya'da kendisini telefonda polis/savcı olarak tanıtan ve müştekinin 3 milyon 500 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını elden teslim edeceği 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemle başka bir müştekiden de 1 milyon 600 bin TL değerinde ziynet eşyası aldığı belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.04.2024 13:36
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Antalya'da kendisini telefonda polis/savcı olarak tanıtan ve müştekinin 3 milyon 500 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını elden teslim edeceği 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; kendisini telefonda polis/savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından N.A. isimli müştekinin arandığı ve 3 milyon 500 bin tutarındaki ziynet eşyasını elden teslim edeceği bilgisi elde edildi. Ziynet eşyalarını almaya gelen M.Ç., H.İ.K. ve A.A. isimli şahıslar kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmada M.Ç. isimli şahsın aynı yöntemle bir başka müştekiden 1 milyon 600 bin tutarındaki ziynet eşyası alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüphelilere ait cep telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Polis/Savcı Numarasıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Polis/Savcı Numarasıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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