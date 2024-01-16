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Antalya'da trafik polislerine çarpan sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Antalya'da trafik polislerine çarpan sürücü serbest bırakıldı

Antalya'da yol denetimi yapan trafik polislerinin dur ihtarına uymayan sürücü, polislere çarpıp kaçtı. Polisler hastanelik olurken, kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alındı. Ardından şahıs, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya\'da trafik polislerine çarpan sürücü serbest bırakıldı
16.01.2024 - 14:12,
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Antalya'da yol denetimi yapan trafik polislerinin dur ihtarına uymayan sürücü, polislere çarpıp kaçtı. Polisler hastanelik olurken, kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alındı. Ardından şahıs, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Ocak Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan Mustafa A. adlı sürücüyü durdurmak istedi. İhtara aldırış etmeyen sürücü aracıyla uzaklaşırken, 2 polis memuruna çarpıp ilerlemeye devam etti. Kısa süre sonra sürücü Mustafa A. yakalanırken, yaralanan iki polis olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis metrelerce savruldu

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uygulama yapan polis memurlarının araç yaklaştığı sırada trafik dubasını yolun ortasına doğru attığı ve aracın önüne geçirerek durdurmaya çalıştığı görülüyor. Ardından aracın durmayıp ilerlemeye devam ettiği görüntülerin devamında trafik polislerine çarpması ve memurlardan birisinin metrelerce savrulması yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, Altay, Güvenlik, Adliye, Trafik, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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