Antalya'da Pompalı Tüfekle Açık Ateş! - Son Dakika
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Antalya'da Pompalı Tüfekle Açık Ateş!

Antalya\'da Pompalı Tüfekle Açık Ateş!

Manavgat'ta iş yerinin camına tüfekle ateş eden şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

06.05.2025 11:15
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin camına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir restoranın yanından kaçan şüpheliyi gören müşterilerin paniklediği, bir masada oturan 3 müşterinin ise yerinden kımıldamayıp olayı film gibi izledikleri görüldü.

Dün gece Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak'ta meydana gelen kurşunlama olayı sırasında, olay yerinin yakınında bulunan pide salonunda bulunan müşterilerin korku ve panik yaşamasına neden oldu. 1 otomobil ve iş yerinin camının zarar gördüğü olay sırasında pide salonunda müşterilerin yaşadığı panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ateş eden şüphelinin elinde tüfekle uzaklaşma anıda yer aldı. Yine görüntülerde pide salonundaki 3 kişinin ise hemen yanlarından geçen şüpheliyi görmelerine rağmen hiç kımıldamayıp olayı izledikleri görüldü.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Pompalı Tüfekle Açık Ateş! - Son Dakika

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