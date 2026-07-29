Antalya'da Postacı Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Antalya'da Postacı Motosiklet Kazası

Antalya\'da Postacı Motosiklet Kazası
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Antalya'da aşırı sıcakta evrak dağıtırken motosikletiyle direğe çarpan postacı yaralandı.

Antalya'da aşırı sıcağın etkisiyle evrak dağıtımı yaparken motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan postacının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3040 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meslek Yüksek Okulu yönünde ilerleyen posta görevlisi Muhammet R.A.'nın kullandığı 07 GIS 50 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosikletli 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Postacı Motosiklet Kazası - Son Dakika

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