Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Evi Ateşe Verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 saat boyunca ekiplere ecel teri döktüren şahıs, sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat polisinin omuzlarında binadan çıkartıldı.

24.07.2024 23:43
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Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 saat boyunca ekiplere ecel teri döktüren şahıs, sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat polisinin omuzlarında binadan çıkartıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak'taki bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Serkan isimli şahıs, öğlen saatlerinde dairesinin balkonundan aşağıya bazı eşyalar attı. Çevredeki vatandaşların ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca şahsa ulaşmak için uzun süre uğraş verdi. Dairenin kapısını açmayan ve kendisini balkona kilitleyen şahıs ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede toplanan mahalle sakinleri yaşananları cep telefonları ile kaydederken, zaman zaman dairenin balkonunda tehlikeli hareketler yapan şahıs yürekleri ağza getirdi. Vatandaşlar şahsın bir ara daireyi yakmaya çalıştığını iddia etti. Olay yerine gelen şahsın ablası, Özel Harekat polisleri eşliğinde itfaiye aracının asansörü ile apartmanın en üst katına çıkartıldı. Ablasının uğraşları ile ikna edilen şahıs, vurulan sakinleştirici iğnenin ardından Özel Harekat polisinin omzunda apartmandan çıkartılarak kelepçeli olarak ambulansa alındı.

Endişe dolu 5 saat

Endişe ve korku dolu 5 saatlik bekleyişin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan Gizem Ölmez isimli vatandaş, Serkan isimli şahsın yaklaşık bir haftadır zaman zaman dairesinden aşağıya eşyalar attığını belirtti. Ölmez, şahsa annesinin vefatının ardından şizofreni teşhisi konduğunu belirterek, "Sürekli apartmandan bir şeyler atıyordu. Polis ekipleri gelip gidiyordu. Evde ne varsa atmaya başladı. Komşular iyice rahatsız olunca bugün intihara kalkıştı. Bir ara evi yakmaya çalıştı. Bir süre sonra kendisi söndürdü. İtfaiye ve polisin geldiğini görünce kendisini balkona kilitledi" dedi.

Ablası itfaiye merdiveni ile yukarı çıkartıldı

Şahsın kendisini balkona kilitlemesinin ardından tuhaf hareketler yapmaya başladığın ve zaman zaman demirin diğer tarafına geçmeye çalıştığını belirten Ölmez, "Ablası itfaiyenin merdivenine binip yukarı yanına çıktı. En son kapıyı kırıp içeri girerek sakinleştirici iğne vurdular. Bir polis sırtında aşağıya indirdi. Birkaç gün önce de hastaneye götürülmüş ama oradan da kaçmış. O günde yoldan geçen bir arkadaş yukarıdan attığı bir malzemeden son anda kurtulmuş. Hamle yapmasa kafasına kavanoz gelecekmiş. Polisler burada 5-6 saat bekledi. Uzun süre ikna etmeye çalıştılar. Polisler kapıya gelince kendisini balkona kilitliyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Evi Ateşe Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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