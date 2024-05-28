Antalya'da Rekor Düzeyde Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Rekor Düzeyde Metamfetamin Yakalandı

Geniş Video İzle

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Döşemealtı'nda uyuşturucu imalatı yapılan bir adreste rekor düzeyde metamfetamin ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi. Operasyonda, 74 kilo 380 gram metamfetamin, 173 adet sentetik kannabinoid, uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ve eldivenler bulundu. Toplamda ise 81 kilo 560 gram metamfetamin, 529 adet sentetik kannabinoid, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi. 12 şüpheli tutuklandı.

28.05.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Döşemealtı'nda uyuşturucu imalatı yapılan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda rekor düzeyde metamfetamin ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Antalya Emniyeti tarafından uyuşturucu madde satışı ve imalatına yönelik yapılan çalışmalarda şu ana kadar düzenlenen operasyonlarda, en yüksek miktarda metamfetamin ve çeşitli tipte uyuşturucular ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.O. isimli şahsın batı illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan ham maddeleri Döşemealtı'nda bir adreste depoladığı ve metamfetamin imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

Özel Harekat destekli operasyon

Belirlenen adreste imal edilen metamfetamin ve diğer uyuşturucuları torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile piyasaya süreceği öğrenilen S.O., Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu şahsın uyuşturucu madde imal edeceği Döşemealtı ilçesindeki ikamet tespit edildi. Özel Harekat destekli belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 74 kilo 380 gram metamfetamin, 173 adet çeşitli ebatlarda yaklaşık 1 milyon 107 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (A4) maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda aparatlar ve eldiven ele geçirildi.

Tek seferde ele geçirilen en büyük oran

Ayrıca elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda; 7 kilo 180 gram metamfetamin, 356 adet çeşitli ebatlarda 230 bin 565 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda ise 81 kilo 560 gram metamfetamin, 529 adet çeşitli ebatlarda yaklaşık 1 milyon 337 bin 565 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 adet ecstacy hap, 5 adet hassas terazi ele geçirilerek; 12 şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Döşemealtı, Operasyon, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Rekor Düzeyde Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
07:47 Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde Sinan Ateş’in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:40:30. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Rekor Düzeyde Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement