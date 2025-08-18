Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak silah operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla S.D. ve T.D. isimli şahıslara ait otomobilde arama yapıldı. Aramada 8 adet Glock marka ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve bu tabancalara ait 8 şarjör ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
