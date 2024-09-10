Antalya\'da Kaçak Silah Operasyonu

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Antalya'da iki ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler operasyon sonucu, 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda şarjör, tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA