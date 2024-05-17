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Antalya'da ruhsatsız tabanca operasyonu: 3 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceği tespit edilen 3 şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda, A.İ., E.A. ve C.A. isimli şüphelilerin, il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları kentte piyasaya süreceğinin tespit etti. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin olduğu aracı durdurarak yakaladı. Araçta yapılan aramada 25 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.