Antalya\'da Sağlıksız Sucuklar Ele Geçirildi

3.Sayfa

Antalya'da sağlık şartlarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk, piyasaya sürülmeden ele geçirilerek imha edildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sağlık şartlarına uymadığı ve halk sağlığını tehdit ettiği tespit edilen 2 bin 400 kilogram sucuk piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Sucuklar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin onayı ile imha edilirken, olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA