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Antalya'da Sahte Çek Çetesine Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Sahte Çek Çetesine Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Antalya merkezli düzenlenen operasyonla, findeks raporları yüksek büyük şirketlerin bilgilerini ele geçirerek sahte çek düzenleyen çete üyeleri yakalandı. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte çekler, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Tutuklanan 5 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Antalya\'da Sahte Çek Çetesine Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı
29.12.2023 - 11:05,
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Sahte çekleri piyasaya süren çete, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, findeks raporları yüksek büyük şirketlerin bilgilerini ele geçiren ve bu bilgilerle düzenledikleri sahte çekleri Antalya'nın Elmalı, Demre, Kumluca, Kepez ilçelerinde piyasaya sürdükleri belirlenen 6 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya, Hatay ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte çekler, 1 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi. Demre Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Zanlıların daha önce aynı suçlardan tutuklandıkları ve cezaevinden tahliye oldukları öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sahte Çek Çetesine Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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